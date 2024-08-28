Elazığ'da Kamyonun Dorsesi Devrildi

Elazığ'da kontrolden çıkan kamyonun dorsesinin devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı. Kazayı gören bir kişi ise kaza anını spiker gibi anlatarak kayıt altına aldı.

Kaza, Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden eve taşımacılık yapan kamyonun dorsesi devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Kazayı gören bir kişi ise o anları adeta bir spiker gibi anlatarak kayıt altına aldı. - ELAZIĞ