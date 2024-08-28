Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Kamyonun Dorsesi Devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kontrolden çıkan kamyonun dorsesinin devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı. Kazayı gören bir kişi ise kaza anını spiker gibi anlatarak kayıt altına aldı.

Elazığ'da kontrolden çıkan kamyonun dorsesinin devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı. Kazayı gören bir kişi ise kaza anını spiker gibi anlatarak kayıt altına aldı.

Kaza, Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden eve taşımacılık yapan kamyonun dorsesi devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Kazayı gören bir kişi ise o anları adeta bir spiker gibi anlatarak kayıt altına aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sakaryaspor Amedspor maçı CANLI izle! (FULL HD) Sakarya Amed maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Pilav tarifi! En güzel Pilav tarifi! Pilav tarifi nasıl yapılır? Pilav için malzemeler! MasterChef Kuru Fasülye tarifi! En güzel Kuru Fasülye tarifi! Kuru Fasülye tarifi nasıl yapılır? Kuru Fasülye için malzemeler! Kuru fasulye hangi fasulyeyle yapılır, hangi et kullanılır? Kuru fasulye etli mi olur etsiz mi?
title