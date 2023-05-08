Elazığ'da kamyonun çarptığı trafik direği devrildi: 1 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, refüje çıkarak trafik ışığı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, direk ise yoldan geçen bir kamyonetin üzerine devrildi.

Kaza, Elazığ - Bingöl Karayolu küçük sanayi sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyon refüje çıkarak, trafik ışığı sinyalizasyon direğine çarptı. Sürücünün yaralandığı kazada direk ise yoldan geçen bir kamyonetin üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Trafik direği karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı. - ELAZIĞ