Elazığ'da Kamyonla Çarpışan Otomobil Refüje Çarptı

Elazığ'da kamyon ile çarpışan otomobil refüje çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ