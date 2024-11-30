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Elazığ'da Kamyonla Çarpışan Otomobil Refüje Çarptı

Elazığ'da Kamyonla Çarpışan Otomobil Refüje Çarptı
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Elazığ'da meydana gelen kazada bir otomobil, kamyonla çarpışmasının ardından refüje çarparak durdu. Kazada ölen veya yaralanan olmadı, ancak her iki araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da kamyon ile çarpışan otomobil refüje çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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