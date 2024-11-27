Elazığ'da Kamyonetin Arka Tarafına Tutunan Kişi Tehlike Saçtı

Elazığ'da bir kişi seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etti. Tehlikeli anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Susam Sokak'ta yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir şahıs seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Canlarını hiçe sayan trafiği de tehlikeye atan şahsın o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ