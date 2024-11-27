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Elazığ'da Kamyonetin Arka Tarafına Tutunan Kişi Tehlike Saçtı

Elazığ'da Kamyonetin Arka Tarafına Tutunan Kişi Tehlike Saçtı
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Elazığ'da bir kişi seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da bir kişi seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etti. Tehlikeli anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Susam Sokak'ta yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir şahıs seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Canlarını hiçe sayan trafiği de tehlikeye atan şahsın o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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