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Elazığ'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Elazığ'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Elazığ Hicret Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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