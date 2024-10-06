Elazığ'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ