Elazığ'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ