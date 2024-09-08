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Elazığ'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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