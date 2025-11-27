Elazığ'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Elazığ'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Keban- Ağın kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan kamyon şarampole devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ