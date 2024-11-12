Elazığ'da Kaldırıma Çarpan Araçta 2 Yaralı

Elazığ'da otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarptı. Kazada, 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı . - ELAZIĞ