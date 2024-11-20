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Elazığ'da Kahvehanede Pompalı Tüfekle Saldırı: Bir Yaralı

Elazığ'da Kahvehanede Pompalı Tüfekle Saldırı: Bir Yaralı
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Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir kahvehanede okey oynayan M.B.'ye Y.P. tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. M.B. yara alırken, saldırgan vatandaşlar tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da bir şahsın kahvehanede okey oynarken pompalı tüfekle saldırıya uğrama anı kameralara yansıdı.

Olay, dün gece merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle kahvehaneye gelen Y.P., arkadaşlarıyla okey oynayan M.B.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Olayda, M.B. yaralanırken saldırgan şahıs ise kahvehanedeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Yaşanan arbedede saldırgan şahıs, darp edildi ve bıçaklandı. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tedavisi tamamlanan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Y.P. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Kahvehanenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Y.P.'nin arkasına sakladığı pompalı tüfekle içeri girdiği ve M.B.'ye ateş ettikten sonra kaçtığı, diğer vatandaşların da panik içerisinde dışarı koştuğu görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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