Elazığ'da Kafede Güvenliği Tehlikeye Sokan Şahıs Tutuklandı

Elazığ'da bir kafede genel güvenliği kasten tehlikeye sokan ve 3 adet suç kaydı bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da bir kafede genel güvenliği kasten tehlikeye sokan ve 3 adet suç kaydı bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından, 17 Eylül'de Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı ile ilgili araştırma ve inceleme gerçekleştirildi. Yapılan araştırma sonucu şahsın 3 suç kaydı bulunan B.A. olduğu belirlendi. Şahıs, ekipler tarafından olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ