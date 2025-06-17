Elazığ'da Kadının Taşlı Saldırısı Kameralara Yansıdı

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Elazığ'da bir kadın, bilinmeyen bir sebepten dolayı çiçekçi dükkanına taşla saldırdı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da kadın, bir iş yerine taşla böyle saldırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kadın çiçekçi dükkanına taşla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kandın henüz bilinmeyen bir nedenle bir çiçekçi dükkanına saldırdı. Kadın eline aldığı taşı defalarca dükkanın camına attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının daha sonra bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
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