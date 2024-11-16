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Elazığ'da Kadın Silahla Canına Kıydı

Elazığ'da Kadın Silahla Canına Kıydı
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Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi'nde 31 yaşındaki Ö.S., evinde kızı yanında silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da bir kadın, evde kızının yanında silahla canına kıydı.

Olay, Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.S'nin (31) yaşadığı evden silah sesi duyulması üzerine komşuları durumu hemen 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan Ö.S'nin küçük kızı şoka girdi.

Ö.S'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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