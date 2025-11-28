Elazığ'da Kadın Araca Saldırdı

Elazığ'da bir kadın tartıştığı kişinin arabasına saldırdı. Tekme ile otomobilin aynasını kıran kadın, daha sonra kapı ve camları yumrukladı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı kişinin bulunduğu otomobile saldırdı. Tekme ile otomobilin aynasını kıran kadın, daha sonra kapı ve camları yumrukladı. Kadın ardından araçtan inen şahıs ile tartışma yaşamaya başladı. Tehditlerin de olduğu tartışmada daha sonra şahıs arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonları ile anbean kaydedildi. - ELAZIĞ