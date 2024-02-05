Elazığ'da Kaçak Tütün Operasyonu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 10 kilogram içi tütün ile doldurulmuş makaron ile 10 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda H.D. isimli şüphelinin kaçak tütün sattığı bilgisine ulaşıldı. Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin iş yerinde arama yapıldı. Arama sonucunda 10 kilogram içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 10 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ