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Elazığ'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da yapılan kaçak silah operasyonunda, A.S. ve U.E.S. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 31 fişek, 18 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi.