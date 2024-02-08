Elazığ'da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin 600 Adet Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz sigara, 81 kilogram tütün ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda E.B. isimli şüphelinin kaçak tütün sattığı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelinin iş yerinde arama yapıldı. Arama sonucunda 10 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz sigara, 81 kilogram tütün ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ