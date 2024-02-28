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Elazığ'da Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kaçak 46 bin 779 dolu makaron ve 340 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kaçak 46 bin 779 dolu makaron ve 340 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli M.D. ve H.A.'nın iş yerinde kaçak tütün sattıkları bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin iş yerinde ve evlerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 46 bin 779 dolu makaron, 340 kilo kıyılmış tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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