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Elazığ'da Kaçak Makaron Operasyonu

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Tütün Mamulleri Kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 şüpheli şahsın yapılan ikamet ve iş yeri aramasında 730 karton bandrolsüz makaron, 150 karton geçersiz bandrollü makaron, 190 karton doldurulmuş makaron, 5 bin adet doldurulmuş makaron ve 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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