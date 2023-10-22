Elazığ'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Keban İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, E.E., M.Ç., B.S., E.Ç. ve E.Y. kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte çeşitli kazı malzemelerinin de ele geçirildiği bildirildi.

Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ