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Elazığ'da Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Elazığ'da Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salkımlı köyü yakınlarında kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyon sırasında çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kişi, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Salkımlı köyünde yapılan kontroller esnasında M.O., M.Ç. ve H.Ö. isimli 3 şahsın Salkımlı köyü yakınında kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte kazı yapılan alan içerisinde 2 adet 3 metre uzunluğunda metal merdiven, 1 adet hilti ve kırıcı uç, 20 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet kova, 2 adet siyah banda sarılmış el yapımı dedektör ele geçirildi.

Konu ile ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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