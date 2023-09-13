Elazığ'da Kaçak İçki Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Elazığ'da düzenlenen operasyonda kaçak içki ürettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyonda, 10 litre etil alkol, sahte içki üretiminde kullanılan 5 cam şişe içerisinde anason, kullanıma hazır hale getirilen yaklaşık 10 litre kaçak alkol ele geçirildi ve M.T. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Elazığ'da düzenlenen operasyonda kaçak içki ürettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, 10 litre etil alkol, sahte içki üretiminde kullanılan 5 cam şişe içerisinde anason, kullanıma hazır hale getirilen yaklaşık 10 litre kaçak alkol ele geçirildi, M.T. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.