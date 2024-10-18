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Elazığ'da Kaçak İçki Operasyonu: 8 Bin 740 Litre Ele Geçirildi

Elazığ'da Kaçak İçki Operasyonu: 8 Bin 740 Litre Ele Geçirildi
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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 8 bin 740 litre kaçak içki ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 bin 740 litre kaçak içki ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Koruk ve Dambüyük köylerinde 17 adreste eş zamanlı yapılan adli aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan 8 bin 740 litre kaçak şarap ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca, 260 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 5 litre etil alkol, 5 litre el yapımı rakı, 2 litre el yapımı viski, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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