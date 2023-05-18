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Elazığ'da kaçak balık avı yapan şüpheli yakalandı

Elazığ'da kaçak balık avı yapan şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde kaçak balık avı yapan şüpheli, nakil sırasında jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde kaçak balık avı yapan şüpheli, nakil sırasında jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın baraj ve göletlerdeki denetimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.K.'nın kaçak balık nakli yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin aracı tespit edildi ve ekiplerce durduruldu. Aracın içerisinde kaçak avlanan balık ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Ele geçirilen balıkların ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

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