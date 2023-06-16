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Elazığ'da kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler sürüyor

Elazığ'da kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avcılığın önlenmesi için denetimlerine devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avcılığın önlenmesi için denetimlerine devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, denetim çalışmaları sürüyor. Ekiplerin yaptığı denetimler sayesinde kaçak ava müsaade edilmezken, kaçak olarak kurulan meterislerin tespit edilmesi için çalışma devam ediyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ 3. Sayfa Haberler

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