Elazığ'da JASAT hırsızlara geçit vermiyor

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), sondaj makinası malzemelerini çalan 2 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aladikme köyünde tesis yapmak için kurulan sondaj makinasına ait 1 adet Rokbit, 2 adet Rokbit başlığı ve sondaj köpüğü çalındı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri şüphelilerinin yakalanabilmesi amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalarda tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken olayda çalınan malzemelerin sahibine teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa