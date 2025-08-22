Elazığ'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kenevir bitkisi ve 260 gram esrar ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yurtbaşı Beldesinde O.Ö. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada sera içinde yetiştirilmiş halde ve yaklaşık kriminal analiz netliği 7 kilo olabileceği değerlendirilen 1 adet 3 metre boyunda Skunk hibrit kenevir bitkisi, 2 adet 3,5 metre boyunda kenevir bitkisi ve 260 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ