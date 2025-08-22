Elazığ'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi
Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evde serada yetiştirilmiş kenevir bitkisi ve 260 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kenevir bitkisi ve 260 gram esrar ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yurtbaşı Beldesinde O.Ö. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada sera içinde yetiştirilmiş halde ve yaklaşık kriminal analiz netliği 7 kilo olabileceği değerlendirilen 1 adet 3 metre boyunda Skunk hibrit kenevir bitkisi, 2 adet 3,5 metre boyunda kenevir bitkisi ve 260 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
