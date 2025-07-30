Elazığ'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1.8 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1.8 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı operasyonda kiralık bir araçta 1 kilo 782 gram kubar esrar ve 51 bin 800 TL nakit para ele geçirdi. Adli tahkikat başlatıldı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 1 kilo 782 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kiralık bir araçta yapılan aramada; 1 kilo 782 gram kubar esrar maddesi, 51 bin 800 TL suçta kullanıldığı değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Konu ile ilgili adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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