Elazığ'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1.8 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı operasyonda kiralık bir araçta 1 kilo 782 gram kubar esrar ve 51 bin 800 TL nakit para ele geçirdi. Adli tahkikat başlatıldı.
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 1 kilo 782 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kiralık bir araçta yapılan aramada; 1 kilo 782 gram kubar esrar maddesi, 51 bin 800 TL suçta kullanıldığı değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
Konu ile ilgili adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa