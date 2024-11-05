Elazığ'da Jandarma Operasyonunda 92 Şahıs Yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerince ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 92 şahıs yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları ile koordineli çalışmalar neticesinde 1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda, hırsızlık suçundan aranan ve 24 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan ve 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, hırsızlık suçundan aranan ve 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, alt üst soyu kasten öldürme suçundan aranan ve 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 85 şahıs olmak üzere toplamda 92 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ