Elazığ'da Jandarma Operasyonunda 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Siirt-Ankara seferini yapmakta olan trende yolculuk yapan F.T. ve S.Ş.E. isimli şahısların Diyarbakır'dan Sivrice ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi alındı. Jandarma ekiplerince bahse konu tren Sivrice ilçesi Sürek tren istasyonunda durduruldu. Ekiplerce şüphelilerin bulunduğu vagonda yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ