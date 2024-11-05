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Elazığ'da Jandarma Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da Jandarma Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Elazığ'da düzenlenen jandarma operasyonunda 3 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.

Elazığ'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 3 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Tekevler köyü Çörekli mezrası mevkiinde Ş.A. isimli şahsa ait adreste arama yapıldı. Aramada, 3 kilo 200 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlandığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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