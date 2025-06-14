Elazığ'da Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Töreni

Elazığ'da Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Töreni
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Elazığ'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk bırakıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Elazığ'da, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 186. yılı dolayısıyla valilik meydanında tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan'ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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