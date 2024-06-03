Elazığ'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. kuruluş yılı kutlamaları devam ediyor

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıl münasebetiyle Gazi Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gazi Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Jandarma ekipleri, ardından huzurevi sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ELAZIĞ