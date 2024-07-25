Elazığ'da jandarma ekipleri yangınlarla ilgili bilgilendirme çalışması yaptı

Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları, yangınlara karşı bilgilendirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, İçme Köyü'nde ikamet eden vatandaşlara yönelik geçtiğimiz dönemlerde yaşanan yangın felaketlerinin tekrar yaşanmaması ve farkındalık oluşturması için bilgilendirme çalışması yaptı. - ELAZIĞ