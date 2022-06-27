Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Elazığ jandarma ekipleri, 'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele' günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Elazığ jandarma ekipleri, 'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele' günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele' günü dolayısıyla farkındalık oluşturarak etkinlik gerçekleştirdi. Ekipler, Harput, Hankendi, Keban, Baskil, Şefkat tren istasyonunda icra edilen arama faaliyetleri esnasında vatandaşlara bir araya gelerek uyuşturucu ile mücadele konusunda broşür dağıttı.

Ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title