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Elazığ'da jandarma ekipleri bin 781 vatandaşa KADES hakkında bilgi verdi

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, 845 erkek ve 936 kadına KADES'in önemi anlatılarak broşür dağıttı. Ekipler aynı zamanda okullarda öğrencilerle birlikte çizgi film izledi ve çeşitli hediyeler verdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri bin 781 vatandaşa Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgi verdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, 845 erkek ve 936 kadına KADES'in önemi anlatılarak broşür dağıttı. Ekipler aynı zamanda okullarda öğrencilerle birlikte çizgi film izledi ve çeşitli hediyeler verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Elazığ KADES Haberler

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