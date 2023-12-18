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Elazığ'da jandarma ekipleri bin 781 vatandaşa KADES hakkında bilgi verdi

18 Aralık 2023 11:13 Güncelleme: 11:15 Abone Ol

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, 845 erkek ve 936 kadına KADES'in önemi anlatılarak broşür dağıttı. Ekipler aynı zamanda okullarda öğrencilerle birlikte çizgi film izledi ve çeşitli hediyeler verdi.