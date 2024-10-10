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Elazığ'da Jandarma Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'da Jandarma Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Elazığ'da jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si jandarma personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si jandarma personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma resmi aracı ile M.D. idaresindeki 23 ADE 145 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2'si jandarma personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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