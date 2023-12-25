Elazığ'da itfaiye ekipleri apartman boşluğuna düşen güvercini kurtardı

Elazığ'da apartman boşluğuna düşen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Apartman boşluğuna güvercinin düştüğünü ve çıkamadığını fark eden vatandaşların çabası yanıt vermeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, apartman boşluğuna sıkışan güvercini bulunduğu yerden çıkardı. Hayvan daha sonra doğal ortamına bırakılırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ