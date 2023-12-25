Elazığ'da itfaiye ekipleri apartman boşluğuna düşen güvercini kurtardı
Elazığ'ın Yeni Mahalle'sinde bir apartman boşluğuna düşen güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların çabası sonuçsuz kalınca durum itfaiyeye bildirildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek güvercini sıkıştığı yerden çıkardı. Hayvan daha sonra doğal ortamına bırakıldı ve vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Elazığ'da apartman boşluğuna düşen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Apartman boşluğuna güvercinin düştüğünü ve çıkamadığını fark eden vatandaşların çabası yanıt vermeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, apartman boşluğuna sıkışan güvercini bulunduğu yerden çıkardı. Hayvan daha sonra doğal ortamına bırakılırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ