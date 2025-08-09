Elazığ'da İstinat Duvarından Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Elazığ'da 4 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Zafran Mahallesi Aşık Veysel Şatıroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi cadde üzerinde bulunan yaklaşık 4 metre yüksekliğinde istinat duvarın üzerinde dengesini kaybederek düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yüksekten düşerek ağır yaralanan kişiyi düştüğü yerden güçlükle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. - ELAZIĞ