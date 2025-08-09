Elazığ'da İstinat Duvarından Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Elazığ'da İstinat Duvarından Düşen Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Zafran Mahallesi'nde 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da 4 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Zafran Mahallesi Aşık Veysel Şatıroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi cadde üzerinde bulunan yaklaşık 4 metre yüksekliğinde istinat duvarın üzerinde dengesini kaybederek düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yüksekten düşerek ağır yaralanan kişiyi düştüğü yerden güçlükle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.