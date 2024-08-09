Elazığ'da iş yerinin zemin katından düşen şahıs kurtarıldı

Elazığ'da iş yerinin zemin katından asansör boşluğuna düşen şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Doğukent Mahallesi Temel Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi zemin kattan bodrum katındaki asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adamı halat yardımıyla yukarı çıkaran ekipler, sedye ile ambulansa bindirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şahsın ayaklarında kırık tespit edildiği belirtilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ