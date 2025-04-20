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Elazığ'da İş Yerinde Yangın Paniği

Elazığ'da İş Yerinde Yangın Paniği
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Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, dumanların sardığı dükkandaki çalışanlar ve müşterilerin tahliyesine neden oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların sardığı dükkanda çalışanlar ve müşteriler tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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