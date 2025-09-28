Elazığ'da İş Yerinde Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı
Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Yangın, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan iş yerinin çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı kısmında yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa