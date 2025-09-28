Haberler

Elazığ'da İş Yerinde Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da İş Yerinde Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Elazığ'da bir iş yerinin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan iş yerinin çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı kısmında yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı

Doğal gaz faturasını gören aile neye uğradığını şaşırdı
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.