Elazığ'da iş şahsı iş yerinde saldırıya uğradı
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Elazığ'da bir iş şahsı, iş yerinde çalışırken kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Elazığ'da iş şahıs, iş yerinde çalışırken uğradığı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, Rüstempaşa Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalışan E.C., henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şahıs olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa