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Elazığ'da iş şahsı iş yerinde saldırıya uğradı

Elazığ'da bir iş şahsı, iş yerinde çalışırken kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.