Elazığ'da internet kafeler denetlendi
Elazığ'da polis ekipleri tarafından internet kafelerde yapılan denetimlerde yasal yaş sınırlamasına uyulması ve okul kıyafetli öğrencilerin girişine izin verilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından internet kafeler denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde bulunan internet kafelerde 6 ekip 14 personel ile denetim yapıldı. Denetimlerde yasal yaş sınırlamasına uyulması ve okulun açık olduğu günlerde 07: 00-18: 00 saatleri arasında okul kıyafetli öğrencilerin girişine izin verilmemesine yönelik uyarılarda bulundu.
Denetimlerin süreceği bildirildi. - ELAZIĞ