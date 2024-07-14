Elazığ'da İnşaat Şantiyesinde Konteyner Yangını

Elazığ'da bir inşaatın şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında konteynerler kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Olay, Palu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir inşaatın şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında konteynerler kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ