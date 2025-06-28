Elazığ'da İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Yaralandı

Elazığ'da İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Yaralandı
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Elazığ'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da yapımı devam eden bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Elazığ Çaydaçıra Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yaşanan kazada inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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