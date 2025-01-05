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Elazığ'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Elazığ'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
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Elazığ'da bir inşaatın 4. katından asansör boşluğuna düşen yabancı uyruklu işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da bir inşaatın 4. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan yabancı uyruklu L.M. (51) adlı işçi, dengesini kaybetmesi sonucu 4. kattan asansör boşluğuna düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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