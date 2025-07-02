Elazığ'da İnşaat Halindeki Binada Yangın Çıktı

Elazığ'da inşaat halindeki bir binada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, inşaat halinde bulunan bir binanın içerisinde bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedende yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ