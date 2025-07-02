Elazığ'da İnşaat Halindeki Binada Yangın Çıktı
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.
Elazığ'da inşaat halindeki bir binada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, inşaat halinde bulunan bir binanın içerisinde bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedende yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa