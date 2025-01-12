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Elazığ'da İnşaat Alanında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da İnşaat Alanında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
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Elazığ'da bir inşaat alanında altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da bir inşaat alanında altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Safran Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altyapı çalışmalarının olduğu alanda boru tamiri yapan Musa Kaçar, meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. Durumu fark eden arkadaşları, ilk müdahaleleri yaparak, durumu AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, toprak altında kalan Kaçar'ı kurtararak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, Kaçar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaçar'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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