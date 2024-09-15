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Elazığ'da İki Otomobilin Çarpışması sonucu 3 Yaralı

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Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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