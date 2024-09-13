Elazığ'da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ